(Di martedì 19 luglio 2022) Attenzione al consumo di: alcuni lotti sono stati ritirati a causa di una contaminazione chimica molto pericolosa.(fonte pexels)Nell’ultimo decennio la preferenza per la cucina mediterranea, sempre in auge nel Belpaese, ha subito preziose influenze di stampo. Sempre più consumatori hanno infatti approcciato a diverse tentazioni d’oltreoceano, come ad esempio il sushi, così come la cucina indiana, vietnamita o thailandese. Succosi piatti di pesce crudo ofumanti ingolosiscono certamente vista, olfatto e gusto, e parecchi utenti mettono nel carrellopronti al consumo, facilmente reperibili nei supermercati di fiducia. Le grosse ...

Ascolta questo articolo Il ministero della Salute ha reso nota una nuova allerta alimentare pubblicando il richiamo di un noto prodotto. Nella sezione apposita del sito è il Chow mein venduto. Allerta noodles e cibo etnico | Rischio chimico: non consumate questi prodotti Attenzione al consumo di noodles e cibo etnico: alcuni lotti sono stati ritirati a causa di una contaminazione chimica molto pericolosa. Richiamo sul sito Salute.gov: ritirati tutti i lotti dei Noodles Beef Mami e Pancit Canton di Lucky Me a causa di un rischio chimico.