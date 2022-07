17enne accoltellato a morte nel Foggiano | si costituisce un 15enne

(Di martedì 19 luglio 2022) Un ragazzo di 15 anni si è costituito per l’omicidio della sera prima. Forse la causa della violenta aggressione è la gelosia nei confronti della fidanzatina della vittima

Si è costituito il 15enne ritenuto l'assassino di Francesco Pio D'Augelli , ila morte lunedì sera a San Severo (Foggia). Gli investigatori della Squadra mobile erano già sulle sue tracce subito dopo il delitto. Davanti alla Questura di Foggia ci sono stati ...Si è costituito un ragazzo di 15 anni, ritenuto il responsabile della morte di un, Francesco Pio D'Augelli,ieri sera a San Severo, in provincia di Foggia. Gli investigatori della Squadra mobile erano già sulle sue tracce subito dopo il delitto. Davanti alla ...Si è costituito il 15enne presunto assassino di Francesco Pio D'Augelli, il 17enne accoltellato a morte ieri sera a San Severo, in provincia di Foggia. Il ragazzino è morto per un fendente all’addome ...Un 17enne è stato accoltellato a San Severo, comune della provincia di Foggia, da un 15enne che si è costituito. I dettagli.