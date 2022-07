Traffico Roma del 18-07-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno dalla redazione per un incidente code sul Raccordo Anulare tra svincolo per La 24 e l’abbia in carreggiata interna ripercussioni sulla diramazionesud dove ci sono code a partire da Torrenova verso raccordo anulare Come di consueto in queste oreintenso sulla tratto Urbano della A24 concludi tra Tor Cervara da tangenziale est in direzione del centro città code a tratti perintenso Anche su via del Foro Italico tra via se la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio l’allenamento in entrata e ci sta un po’ su tutte le consolari soprattutto su Flaminia e Salaria risultati di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it del tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia ...