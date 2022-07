Torino, Singo: “Fisicamente mi sento bene, obiettivo 5-6 gol in Serie A” (Di lunedì 18 luglio 2022) “Fisicamente mi sento bene, sono contento di essere qui. Dopo l’operazione sono andato in Costa d’Avorio dalla mia famiglia, che mi ha dato un’energia incredibile. Sono tornato in Italia con grande determinazione. Non mi aspettavo di diventare così importante per il Torino. Devo migliorare il cross e la fisicità. La mia caratteristica migliore è la velocità, insieme alla tecnica. Ho parlato con mister Juric, questa stagione devo fare molto meglio, lavorare di più, e segnare almeno 5-6 gol, sono pronto“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Wilfried Singo, esterno difensivo del Torino, intervistato proprio dal club granata. Ai microfoni del sito ufficiale della società piemontese, il terzino ha parlato del suo ritorno in campo dopo l’infortunio e della sua voglia di far ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) “mi, sono contento di essere qui. Dopo l’operazione sono andato in Costa d’Avorio dalla mia famiglia, che mi ha dato un’energia incredibile. Sono tornato in Italia con grande determinazione. Non mi aspettavo di diventare così importante per il. Devo migliorare il cross e la fisicità. La mia caratteristica migliore è la velocità, insieme alla tecnica. Ho parlato con mister Juric, questa stagione devo fare molto meglio, lavorare di più, e segnare almeno 5-6 gol, sono pronto“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Wilfried, esterno difensivo del, intervistato proprio dal club granata. Ai microfoni del sito ufficiale della società piemontese, il terzino ha parlato del suo ritorno in campo dopo l’infortunio e della sua voglia di far ...

