Tiro a volo | Coppa del Mondo 2022 | Scocchetti | Di Marziantonio e Pittini e Sodi avanzano alle semifinali

(Di lunedì 18 luglio 2022) Lo skeet italiano, impegnato a Changwon, per la quinta tappa delladel, si regala, almeno per il momento, importanti soddisfazioni, dopo la conclusione delle qualifiche dello skeet femminile e maschile. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. Skeet femminile Chiara Di(117/125, +12) e Simona(116/125, +1+2) si sono entrambe qualificate per ledel contest sulle pedane coreane, che oltredue azzurre comprenderà: la britannica Amber Hill (120/125), la francese Lucie Anastassiou (118/125), la slovacca Danka Bartekova (117/125, +13), la tedesca Nele Wissmer (116/125, +6) la cinese Sixue Huang (116/125, +5) e la thailandese Sutiya Jiewchaloemmit (116/125, +1+1). Lesaranno ...

Pubblicità

ansacalciosport : Tiro a volo: Pellielo vince Beretta Green Cup. Veterano azzurro sbaglia solo 5 colpi. 'Parigi 2024? Io ci sono' |… - Lamusicamisalva : RT @Campanelli11: Qui arriva il difficile, dato che i gol di Di Maria col Psg sono di una bellezza quasi imbarazzante. Punizioni, tiri a gi… - sebi__78 : @GiovannaMaurie3 Te le tiro e le prendi al volo - PiuValliTV : PANATHLON OSPITE A MONTECAMPIONE Location alternativa per l’ultima conviviale del Panathlon Club di Vallecamonica… - glooit : Tiro a volo: Pellielo vince Beretta Green Cup leggi su Gloo -

L'Inno italiano ha risuonato molte volte durante la premiazione che ha concluso domenica 17 luglio a Orvieto il 44° World Championship Sporting - Campionato mondiale dispecialità Sporting che si è tenuta presso l'impianto Tav Orvieto Shooting Range in località 'Botto'. A vincere la classifica assoluta è stato infatti l'azzurro Alessandro Gaetani (195) (...... un anno fa, dalla squadra azzurra per i Giochi di Tokyo, ha vinto la gara di Fossa olimpica della 'Beretta Green Cup', in pratica l'Open d'Italia del, sulle pedane del Tav Umbriaverde e ...Lo skeet italiano, impegnato a Changwon, per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2022, si regala, almeno per il momento, importanti soddisfazioni, dopo la conclusione delle qualifiche dello skeet fe ...Vittoria per Tara Wurth all'ATV Tennis Open all'Antico Tiro a Volo, UniCusano partner e sponsor del prestigioso torneo femminile È Tara Wurth la campionessa della 12ª edizione dell'ATV Tennis Open. Al ...