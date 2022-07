Sgarbi: «Draghi deve uscire di scena ora, se resta si logora e verrà dimenticato come Monti» (Di lunedì 18 luglio 2022) Draghi fa bene ad andarsene adesso, se resta si autodistrugge. “La maggioranza resta molto solida, la fiducia nel governo c’è. Ma le dimissioni rispondono a un aspetto personale, quello relativo al destino di Draghi. Lui sa che se esce adesso resta nella storia”. Vittorio Sgarbi, in una lunga intervista notturna a La Verità, fa il punto sullo tsunami politico di queste ore. Dopo l’assist di Conte al premier, secondo il critico d’arte. Sgarbi: Draghi deve uscire di scena ora L’ex governatore della Bce deve andare fino in fondo. “Chiude il suo percorso con un trauma. Ma con la prospettiva di quello che avrebbe potuto fare, se non glielo avessero impedito. Se, invece, va avanti per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 luglio 2022)fa bene ad andarsene adesso, sesi autodistrugge. “La maggioranzamolto solida, la fiducia nel governo c’è. Ma le dimissioni rispondono a un aspetto personale, quello relativo al destino di. Lui sa che se esce adessonella storia”. Vittorio, in una lunga intervista notturna a La Verità, fa il punto sullo tsunami politico di queste ore. Dopo l’assist di Conte al premier, secondo il critico d’arte.diora L’ex governatore della Bceandare fino in fondo. “Chiude il suo percorso con un trauma. Ma con la prospettiva di quello che avrebbe potuto fare, se non glielo avessero impedito. Se, invece, va avanti per ...

