Roma | Dybala in Portogallo! Visite mediche concluse | ora la firma | Sono molto contento

(Di lunedì 18 luglio 2022)- Pauloalla, adesso ci siamo davvero. Il volo privato con a bordo l'attaccante, il suo entourage e Tiago Pinto è sbarcato alle 11.35 all'aeroporto di Faro, in Portogallo. Subito ...

Pubblicità

SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - DiMarzio : #Dybala è arrivato in Portogallo. Le immagini ?? - DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - maespo69 : RT @gabrielefasan: Chi tifa Roma ha il telefono scarico #Dybala #ASRoma - nonleggerlo : 10 giorni fa #Dybala #Roma -

Laha cercato di far sentireimportante tecnicamente, a livello commerciale e sotto ogni altro punto di vista.- Pauloalla, adesso ci siamo davvero. Il volo privato con a bordo l'attaccante, il suo entourage e Tiago Pinto è sbarcato alle 11.35 all'aeroporto di Faro, in Portogallo. Subito dopo lo ...Secondo quanto riportato da Sportmediaset, ci sarà una clausola rescissoria nel contratto che Paulo Dybala, fantasista argentino, firmerà con la Roma. L'argentino si legherà ai colori giallorossi fino ...Paulo Dybala ha scelto la Roma.L'attaccante argentino, 28 anni, svincolato a fine giugno dalla Juventus,ha deciso di accettare la corte del club giallorosso Il giocatore è arrivato in Portogallo, dove ...