Questo video di Macron fischiato agli Champs-Elysées è del 2019 (Di lunedì 18 luglio 2022) Il 18 luglio 2022 è stato pubblicato un tweet contenente un video di 2 minuti e 20 secondi, che mostra il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron fischiato al passaggio sugli Champs-Elysées, uno dei viali principali di Parigi. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autrice del tweet, in cui si legge: «Poche ore fa, Twitter è stato riempito con Questo estratto video, apparso nel thread multimediale CNEWS.. Macron fischiato sui campi..Ora è scomparso ovunque… preoccupante…». Si tratta di un contenuto vecchio. Il filmato oggetto della segnalazione risale al 14 luglio 2019, durante la tradizionale parata militare del 14 luglio che annualmente celebra la festa nazionale della ... Leggi su facta.news (Di lunedì 18 luglio 2022) Il 18 luglio 2022 è stato pubblicato un tweet contenente undi 2 minuti e 20 secondi, che mostra il presidente della Repubblica francese Emmanuelal passaggio sugli, uno dei viali principali di Parigi. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autrice del tweet, in cui si legge: «Poche ore fa, Twitter è stato riempito conestratto, apparso nel thread multimediale CNEWS..sui campi..Ora è scomparso ovunque… preoccupante…». Si tratta di un contenuto vecchio. Il filmato oggetto della segnalazione risale al 14 luglio, durante la tradizionale parata militare del 14 luglio che annualmente celebra la festa nazionale della ...

