Processo Genovese | la difesa chiede la semi infermità mentale per uno dei due stupri | «Non era lucido per alcol | droghe e perché malato»

(Di lunedì 18 luglio 2022) Ladi Albertoha chiesto di riconoscere la, quindi la condanna alla pena minima, per uno dei due casi di cui è accusato l’ex imprenditore, imputato per aver violentato due modelle dopo averle rese incoscienti con un mix di cocaina e ketamina. Per l’altro caso, invece, i legali Luigi Isolabella e Davide Ferrari hanno chiesto l’assoluzione per l’insussistenza del fatto.è accusato di aver stuprato una modella di 18 anni durante una festa nel suo attico «Terrazza sentimento» il 10 ottobre 2020. L’uomo è anche imputato per la violenze sessuale su un’altra modella di 23 anni, che è stata ospite in una villa a Ibiza a luglio dello stesso anno. Secondo gli avvocati che difendono l’ex imprenditore, durante la festa nel suo attico l’uomo non ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Caso Alberto Genovese, la difesa dell'ex fidanzata: “È stata anche lei una vittima” - Affaritaliani : Processo Genovese, il legale: “Anche l’ex fidanzata vittima di Alberto” - SkyTG24 : Caso Alberto Genovese, la difesa dell'ex fidanzata: “È stata anche lei una vittima” - Giorno_Milano : Alberto Genovese, al processo è il giorno della difesa. In aula anche l'ex fidanzata - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Milano, Alberto Genovese, al processo è il giorno della difesa. In aula anche l'ex fidanzata -

Assolverlo per un caso e concedergli il vizio parziale di mente per l'episodio di Terrazza Sentimento. E' questa, in sintesi, la tesi sostenuta dai difensori di Alberto, aa Milano per due violenze sessuali. Per quasi cinque ore i legali, più propensi a fare da guardia del corpo all'imputato (accompagnato e tenuto per mano dalla sorella) che a ...E' il giorno delle difese, quella di Albertoe quella della sua ex fidanzata Sarah Borruso, il penultimo atto delche arriverà a sentenza il prossimo 19 settembre. L'ex imprenditore deve rispondere delle violenze sessuali ai ...Anche la compagna del tempo di Alberto Genovese è indagata, nel processo che vede l’ex imprenditore accusato per violenza sessuale ai danni di ...E’ quanto hanno chiesto gli avvocati difensori di Alberto Genovese al termine di un’arringa durata quattro ore nel corso del processo con rito abbreviato in corso a Milano in cui il 45enne è ...