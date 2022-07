Pericolo squali in Italia, dove si rischia di più: evitate questi mari (Di lunedì 18 luglio 2022) Forse pensate che gli squali possa esserci soltanto negli oceani. Invece, in realtà, ce ne sono alcuni anche nel Bel Paese. In un periodo come questo, estivo e decisamente adatto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 18 luglio 2022) Forse pensate che glipossa esserci soltanto negli oceani. Invece, in realtà, ce ne sono alcuni anche nel Bel Paese. In un periodo come questo, estivo e decisamente adatto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Stevefromit : RT @AnnaLoBergh: 14 Luglio 2020 Giornata mondiale degli squali ???? Per proteggerli dal pericolo estinzione #design4pet #giornatamondialedeg… - MassimoHergedef : Squali in pericolo - andreastoolbox : #Squali in pericolo - VladBlyatvich : Rimanere a casa riduce del 75% il pericolo di essere attaccati da squali. Da genitore vi dico: la sicurezza dei mie… -