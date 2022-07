Per Draghi associazioni e partiti: 'No a crisi, sono i giorni della responsabilità' (Di lunedì 18 luglio 2022) - Dopo i mille sindaci scendono in campo Acli, Arci, Azione Cattolica Italiana, Confcooperative, Cnca Fuci, Gruppo Abele, Legambiente, Legacoop Sociali, Libera, MeiC e Movimento Politico per l'Unità: '... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 luglio 2022) - Dopo i mille sindaci scendono in campo Acli, Arci, Azione Cattolica Italiana, Confcooperative, Cnca Fuci, Gruppo Abele, Legambiente, Legacoop Sociali, Libera, MeiC e Movimento Politico per l'Unità: '...

Pubblicità

matteorenzi : Abbiamo superato quota 80mila firme per dire a Draghi: non trattare con nessuno, vieni in Parlamento e fai un disco… - ale_dibattista : Draghi se ne vuole andare e Di Maio è attaccato alla poltrona. Questa è la verità! Ho fatto questo video. Buona vis… - GianniGirotto : La maggior parte dei giornali ci attacca! Ovvio, avevamo fatto approvare la legge per fermare il finanziamento pubb… - princess211110 : RT @SILVIALUCISANO: Per chi i non ha ancora capito CHI È REALMENTE DRAGHI - maximone816 : RT @lauracesaretti1: Segnateve ‘sto nome: Crippa. Una settimana fa, in un tonante intervento da oppositore, ha spiegato in aula perché i 5s… -