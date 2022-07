Omicidio ad Artena, accoltellato e ucciso un ragazzo: arrestati 2 romeni (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono stati fermati e arrestati due uomini, entrambi di nazionalità romena, considerati i responsabili, a vario titolo, della morte di un ragazzo, ancora non identificato, che è stato accoltellato. E ucciso ad Artena, alle porte di Roma. L’episodio drammatico a poche ore di distanza da quello che ha visto coinvolto un altro giovane, il pugile Leonardo Muratovic, ferito a morte nella notte di sabato ad Anzio. Chi è stato arrestato per l’Omicidio ad Artena Dopo un’intensa e ininterrotta attività investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro e quelli del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, sono riusciti a individuare e ad arrestare due uomini. Si tratta di due cittadini di nazionalità romena, uno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono stati fermati edue uomini, entrambi di nazionalità romena, considerati i responsabili, a vario titolo, della morte di un, ancora non identificato, che è stato. Ead, alle porte di Roma. L’episodio drammatico a poche ore di distanza da quello che ha visto coinvolto un altro giovane, il pugile Leonardo Muratovic, ferito a morte nella notte di sabato ad Anzio. Chi è stato arrestato per l’adDopo un’intensa e ininterrotta attività investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro e quelli del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, sono riusciti a individuare e ad arrestare due uomini. Si tratta di due cittadini di nazionalità romena, uno ...

