Napoli, perché il ‘no’ di Dybala è un pessimo segnale per il futuro (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il ballottaggio lo ha vinto la Roma, ma quella di Paulo Dybala è stata una scelta più dolorosa di quanto si possa immaginare per il popolo napoletano. Non è solo il ‘no’ di un giocatore di alto livello, una porta sbattuta in faccia, ma la certificazione che il club sta perdendo appeal. Non è bastata la Champions ad Aurelio De Laurentiis per convincere la ‘Joya’. Non sono bastati i soldi in più di base fissa per vestirlo d’azzurro (almeno un milione e mezzo di differenza rispetto all’offerta della Roma ndr.). E non è bastata neppure l’ambizione di ripercorrere le orme del dio del calcio, Diego Armando Maradona. Sono tanti i fattori che a questo punto inducono a una riflessione sulle future ambizioni di una società che si sta dimostrando ancora una volta incapace di puntare in alto. Colpe che aumentano ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Il ballottaggio lo ha vinto la Roma, ma quella di Pauloè stata una scelta più dolorosa di quanto si possa immaginare per il popolo napoletano. Non è solo ildi un giocatore di alto livello, una porta sbattuta in faccia, ma la certificazione che il club sta perdendo appeal. Non è bastata la Champions ad Aurelio De Laurentiis per convincere la ‘Joya’. Non sono bastati i soldi in più di base fissa per vestirlo d’azzurro (almeno un milione e mezzo di differenza rispetto all’offerta della Roma ndr.). E non è bastata neppure l’ambizione di ripercorrere le orme del dio del calcio, Diego Armando Maradona. Sono tanti i fattori che a questo punto inducono a una riflessione sulle future ambizioni di una società che si sta dimostrando ancora una volta incapace di puntare in alto. Colpe che aumentano ...

Pubblicità

capuanogio : La #Roma tenta il sorpasso per #Dybala offrendo 4,5 milioni più bonus in un incontro con l'agente dell'argentino ch… - Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - RafAuriemma : +++ ULTIMORA +++ KOULIBALY-CHELSEA: E’ FATTA! Il K2 non raggiungerà il #Napoli a Dimaro, perché stasera in un risto… - GentileCarlo : @grazia_noviello @l_honestly E' venuto perchè il napoli fu l'unica squadra a volerlo. Ma questo sta nelle dichiaraz… - IgnazioGrazioso : @TonyTheMajor666 @TolliVincenzo ah perchè, la tua dignità dipende da quello ce fa il presidente del Napoli (chiunqu… -