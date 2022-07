Mamma muore dopo una caduta dalle scale con in braccio la figlia di 24 giorni. La neonata ricoverata in ospedale (Di lunedì 18 luglio 2022) Una donna di 34 anni è morta in ambulanza nella notte tra domenica e lunedì a Bari dopo essere caduta per le scale mentre era con la figlia di appena 24 giorni in braccio. La bambina, a quanto si apprende è in buone condizione ed è stata ricoverata in osservazione nel reparto di neonatologia del Policlinico di Bari. L’incidente è accaduto intorno alle 3.30 del mattino, quando è arrivata al 118 la segnalazione. La donna, dopo essere scivolata o a seguito di un malore, sarebbe caduta dalla scala a chiocciola interna all’appartamento, nel quartiere Palese di Bari, e avrebbe battuto violentemente la testa. E’ deceduta in ambulanza nel trasporto da casa al Policlinico del capoluogo pugliese. Dai primi accertamenti sembrerebbe essersi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Una donna di 34 anni è morta in ambulanza nella notte tra domenica e lunedì a Bariessereper lementre era con ladi appena 24in. La bambina, a quanto si apprende è in buone condizione ed è statain osservazione nel reparto di neonatologia del Policlinico di Bari. L’incidente è accaduto intorno alle 3.30 del mattino, quando è arrivata al 118 la segnalazione. La donna,essere scivolata o a seguito di un malore, sarebbedalla scala a chiocciola interna all’appartamento, nel quartiere Palese di Bari, e avrebbe battuto violentemente la testa. E’ deceduta in ambulanza nel trasporto da casa al Policlinico del capoluogo pugliese. Dai primi accertamenti sembrerebbe essersi ...

