Jennifer Lopez e Ben Affleck ufficialmente marito e moglie

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 18 luglio 2022) Finalmente,e Ben, si sono sposati a Las Vegas in Cadillac. Quando si sono sposatie Ben? Il matrimonio ufficiale della coppia è stato depositato sabato. JLo ha sposatoallo scoccare della mezzanotte tra sabato e domenica in una cappella “drive through” di Las Vegas. Lo ha confermato la stessa JLo.“Dopo aver fatto la fila con altre quattro coppie per ottenere la licenza matrimoniale ce l’abbiamo fatta per un pelo“, ha annunciato lasulla sua newsletter proclamando Las Vegas “la capitale mondiale dei matrimoni“. E ancora “Erano appena arrivati ??alla cappella del Little White Wedding entro mezzanotte” e ha concluso la sua ...