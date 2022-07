Il mondo delle lingue inventate che piacciono ai giovani

Leggi su agi

(Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - “We drov? o?ut orks from the gre?at gat? and gard”. E ancora: “Under grass ne?ar Mirror Mer? but mo?r kam?”. Il testo, che qui riportiamo a titolo esemplificativo, e? in inglese, tuttavia non segue le normali e usuali regole ortografiche, ma s'avvicina però alla pronuncia effettiva nel mentre le parole tra le parentesi quadre sono inveceintegrazioni. Le frasi riportate all'inizio sono dunque la traslitterazione della prima pagina del “Libro di Mazarbul”, contenuto nel progetto originale di J.R.R. Tolkien, celebre per aver scritto “Il Signore degli Anelli”, testo che - nell'ambito dell'universo “finzionale” del suo autore - la Compagnia dell'Anello rinviene nelle miniere di Moria. Si tratta, perciò, di un brillante quanto efficace gioco filologico con il lettore, che però purtroppo Tolkien non riuscì a portare a compimento nel corso della sua vita. ...