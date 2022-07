I cibi da evitare per non sentirsi sempre stanchi

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 18 luglio 2022) La stanchezza è spesso la nemica numero uno delle nostre giornate, e può diventare decisamente difficile affrontarla e combatterla. Le cause che la provocano possono essere diverse: spesso è l'insonnia, che ci fa sentire privi di energie già di primo mattino e, a meno che non ci siano patologie croniche che la aggravano, gran parte della «colpa» va al modo in cui ci alimentiamo. C'è chi pensa che sia dovuta a un'alimentazione ipocalorica e cioè al fatto che si mangi poco, e per questo in molti provano a risolvere il problema mangiando di più. Ma la stanchezza non è determinata da quanto si mangia, piuttosto da cosa si mangia. La regola in fondo è la stessa: seguire un'alimentazione sana e bilanciata - dove ogni pasto è un equilibrio perfetto tra proteine, carboidrati, vitamine e fibre date da frutta e verdura - eassociata all'attività fisica da fare a seconda ...