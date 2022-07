Ford - F-150 Raptor R | 700 CV con il V8 della Mustang

(Di lunedì 18 luglio 2022) Laha ceduto alle richieste dei clienti - e soprattutto alla pressioneconcorrenza - e ha creato una versione estrema dell'F-150 in collaborazione con il repartoPerformance. Debutta infatti ilF-150R, che con il suo nuovo V8 da 700 CV affianca l'attualeV6 da 450 CV. "No replacement for displacement". Il motore, vero e proprio elemento chiaveversione R, deriva da quelloShelby GT500. Con 5,2 litri di cilindrata e il compressore volumetrico, è stato adattato all'installazione sul pick-up americano ed eroga in questa versione 700 CV ed 868 Nm contro i 760 CV ed 847 Nmdue porte. Secondo la, la nuova messa a punto che privilegia la ...

Pubblicità

MotoriSuMotori : Ford F-150 Raptor R: svelato il nuovo pick-up ad alte prestazioni da 710 CV - - trailers_and : 2006 Ford Econoline E-150 5.4L V8 - CarTanks : For Ford E-100 E-350 E-250 E-150 Econoline Club Wagon Spectra Fuel Tank - CarTanks : For Ford E-350 E-150 E-250 Econoline Club Wagon Spectra Fuel Tank -

OmniFurgone

All'inizio di luglio, per esempio, la startup di guida autonoma Argo AI , sostenuta anche dae Volkswagen, ha licenziatopersone. In generale, come ha scritto Forbes.com, solo nelle prime ...I lavori, per un importo complessivo dimila euro, saranno eseguiti dalla ditta Fognini di ... Nel 1968 nel profondo ovest inglese, a Dagenham, 187 donne fecero la storia della. A questa ... Ford F-150 Raptor R, ecco la versione con il V8 da 700 CV Cosa c’è di più folle di un pick-up da 700 cavalli Oseremmo dire ben poco, nel panorama automobilistico americano. Il marchio a stelle e strisce Ford ha presentato la versione 2023 del modello F-150 ...La versione estrema del pick-up americano è caratterizzata da un 5.2 sovralimentato e da un assetto pensato per l'off-road: ecco tutti i dettagli ...