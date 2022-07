Crisi di governo, Fedriga non firma l’appello per Draghi: «Lo stimo ma dobbiamo capire cosa vuole fare» (Di lunedì 18 luglio 2022) «Non posso utilizzare il mio ruolo istituzionale per fare firme». Così il governatore del Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga ha commentato l’appello che sta circolando tra i sindaci italiani per chiedere a Mario Draghi di restare a Palazzo Chigi. Una prospettiva che Lega e Forza Italia hanno già dichiarato difficile, almeno fino a quando i Cinque Stelle rimarranno nella maggioranza: «Mi sembra che la Lega e anche Forza Italia abbiano detto con chiarezza che con i Cinque Stelle questa maggioranza sarebbe instabile. Questo non può essere il momento delle polemiche ma della responsabilità e a questa voglio attenermi». Tre mandati da deputato e governatore del Friuli dal 2018, Fedriga è iscritto alla Lega dal 1995. A margine di un incontro a Trieste ha spiegato anche che prima di definire nuove ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) «Non posso utilizzare il mio ruolo istituzionale perfirme». Così il governatore del Friuli Venezia-Giulia Massimilianoha commentatoche sta circolando tra i sindaci italiani per chiedere a Mariodi restare a Palazzo Chigi. Una prospettiva che Lega e Forza Italia hanno già dichiarato difficile, almeno fino a quando i Cinque Stelle rimarranno nella maggioranza: «Mi sembra che la Lega e anche Forza Italia abbiano detto con chiarezza che con i Cinque Stelle questa maggioranza sarebbe instabile. Questo non può essere il momento delle polemiche ma della responsabilità e a questa voglio attenermi». Tre mandati da deputato e governatore del Friuli dal 2018,è iscritto alla Lega dal 1995. A margine di un incontro a Trieste ha spiegato anche che prima di definire nuove ...

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - il_pucciarelli : Che un giornalista abbia un'idea o preferenza politica è normale, anzi dichiararla è sano. Ma se nel farlo metto in… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - LlQUID0 : RT @HoaraBorselli: Immaginate un turista che passa qui,come me adesso,nel centro di #Roma e gli dicono che siamo nel pieno di una crisi di… - MariluBoso : RT @gbarbacetto: L’uscita (tardiva) dei #M5s dal governo sancisce solo il fallimento del governo #Draghi, troppo ampio per accontentare tut… -