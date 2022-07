CorrSport De Laurentiis – tifosi | rapporto al minimo storico dal 2004 Il patron non può ignorare questa situazione

Pubblicità

napolipiucom : CorrSport. De Laurentiis - tifosi, rapporto al minimo storico dal 2004. Il patron non può ignorare questa situazion… -

napolipiu.com

Calciomercato Napoli Aurelio Deè arrivato in ritiro. E in dote ha portato l'ottimismo di chi è sicuro che lo spettacolo deve e dovrà continuare. La cessione di Koulibaly, ha prodotto 40 milioni di euro che il presidente ...Calciomercato Napoli , importantissime novità. Dee Ramadani hanno finalmente parlato, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport c'è stato il contatto e il tema, ovviamente, è stato Koulibaly. Futuro Koulibaly, la strategia ... CorrSport. De Laurentiis – tifosi, rapporto al minimo storico dal 2004. Il patron non può ignorare q... De Laurentiis, il rapporto con i tifosi, del Napoli tocca il minimo storico dal 2004. Urge un cambio di rotta.“C ’ erano un difensore, due attaccanti e pure un portiere e – senza che fosse una barzelletta – c’era anche un’idea nuova dentro u n clima un po’ vecchio, lamentoso ed esigente, presuntuoso e semmai ...