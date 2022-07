Coronavirus, 112 morti e 31.204 contagi: aumentano i ricoveri, tasso di positività al 23% (Di lunedì 18 luglio 2022) Il bollettino del 18 luglio 2022 I morti da Coronavirus sono stati 112 nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 79. L’incremento dei contagi è di 31.204. Gli attualmente positivi sono 1.454.395 contro i 1.465.050 di ieri. Sul fronte dei ricoveri c’è stato un aumento di 272 unità. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati in area non critica è di 10.848 persone. Nei reparti in rianimazione ci sono 417 pazienti, di questi 41 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. 1.443.130 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare. I dimessi e guariti sono pari a 18.553.478. Tamponi e tasso di positività Il tasso di ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) Il bollettino del 18 luglio 2022 Idasono stati 112 nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 79. L’incremento deiè di 31.204. Gli attualmente positivi sono 1.454.395 contro i 1.465.050 di ieri. Sul fronte deic’è stato un aumento di 272 unità. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati in area non critica è di 10.848 persone. Nei reparti in rianimazione ci sono 417 pazienti, di questi 41 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. 1.443.130 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare. I dimessi e guariti sono pari a 18.553.478. Tamponi ediIldi ...

