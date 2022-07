Borussia Dortmund | 4 giocatori in uscita

Pubblicità

Il Valencia di Gattuso batte ilper 3 - 1. Debutto vincente per il tecnico italiano sulla panchina degli spagnoli Il nuovo Valencia di Gennaro Gattuso ha sconfitto quest'oggi nell'amichevole ad Altach, in Austria, ...Il nuovo Valencia di Rino Gattuso ha dominato quest'oggi nell'amichevole ad Altach, in Austria, contro il. Match vinto per 3 - 1 grazie alla doppietta di Guedes e il singolo di Marcos Andre. Debutto per Castillejo. A segno per i gialloneri, Reus. Borussia Dortmund, Akanji vorrebbe andarsene | Mercato | Calciomercato.com Gattuso esordisce con il Valencia con una vittoria di prestigio in amichevole: battuto 3-1 il Borussia Dortmund ...Buona la prima per il tecnico ex Milan e Napoli che supera i gialloneri in un'amichevole di prestigio: doppietta super per Guedes, finito nel mirino della Roma in questa finestra di calciomercato ...