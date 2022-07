Berrettini | riparte da Gstaad e Kitzbuhel la rincorsa per Torino

(Di lunedì 18 luglio 2022) "Ho tanta motivazione, rabbia agonistica per quello che in questa stagione mi è stato un po' tolto. La stagione è ancora lunga, giocare le Nitto ATP Finals arimane un obiettivo per ...

Sedovesse vincere entrambi i tornei a Gstaad e Atlanta, Fritz gli starebbe davanti solo raggiungendo almeno la finale. Aumentare il bottino di punti sarà ancora più importante per ...Matteodall'Atp di Gstaad , dove quattro anni fa ha vinto il suo primo titolo Atp. ' Quattro anni mi sembrano venticinque. Ero qui senza allenatore, allora. Non mi aspettavo di giocare ...'Ho tanta motivazione, rabbia agonistica per quello che in questa stagione mi è stato un po' tolto. La stagione è ancora lunga, giocare [le Nitto ...Matteo Berrettini è finalmente pronto a rientrare dopo aver saltato il torneo di Wimbledon da favorito a causa del Covid.