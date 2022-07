Angelo Guglielmi e Eugenio Scalfari | due innovatori del ‘900 se ne sono andati a distanza di pochi giorni

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 luglio 2022), due giganti dell’informazione delse nedi. Si potrà colmare il vuoto di conoscenza, di cultura e di curiosità intellettuale lasciato da entrambi? Due protagonisti fondamentali rispettivamente della storia televisiva e di quella giornalistica che hanno rivoluzionato ciascuno sia il modo di fare televisione e sia quello di fare informazione negli anni scorsi le cui traccesotto gli occhi di tutti. Lasciano non un segno ma un solco profondo in quelli che hanno avuto la fortuna di incrociarli nel loro cammino, in quelli che hanno lavorato a stretto gomito con loro e sipotuti abbeverare alle ...