Alvino: “De Laurentiis non è dell’umore giusto per parlare. Ecco perché Spalletti non va in conferenza” (Di lunedì 18 luglio 2022) Carlo Alvino in collegamento da Dimaro commenta il Napoli e le ultime novità di calciomercato a Radio Goal. Secondo Valter De Maggio in questo momento i tifosi hanno ragione ad essere delusi, come conferma anche Alvino che però si riserva di commentare il Napoli a calciomercato terminato. Il giornalista in collegamento dal ritiro del Napoli in Val di Sole fa sapere anche che in questo “momento Aurelio De Laurentiis non è dell’umore giusto per parlare, Ecco perché non vuole interagire e non ci ha messo ancora la faccia. Sono abbastanza convinto che il presidente del Napoli parlerà a Castel di Sangro, quando ci sarà il lancio della nuova maglia“. Secondo Alvino a quel punto “È molto probabile che De Laurentiis si ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 luglio 2022) Carloin collegamento da Dimaro commenta il Napoli e le ultime novità di calciomercato a Radio Goal. Secondo Valter De Maggio in questo momento i tifosi hanno ragione ad essere delusi, come conferma ancheche però si riserva di commentare il Napoli a calciomercato terminato. Il giornalista in collegamento dal ritiro del Napoli in Val di Sole fa sapere anche che in questo “momento Aurelio Denon èpernon vuole interagire e non ci ha messo ancora la faccia. Sono abbastanza convinto che il presidente del Napoli parlerà a Castel di Sangro, quando ci sarà il lancio della nuova maglia“. Secondoa quel punto “È molto probabile che Desi ...

