Accoltellato in strada | ucciso un altro ragazzo in provincia di Roma

Un altro omicidio, sempre per accoltellamento, in provincia di Roma a distanza di meno di 24 ore da quello del giovane Leonardo. Un ragazzo, di cui al momento non si conosce l'identità, è stato ucciso ad Artena, ieri sera intorno alle 21. La segnalazione è arrivata intorno alle 21:00 ai carabinieri. "Correte, c'è un ragazzo sanguinante in mezzo alla strada". A terra, in una strada di campagna in contrada Macere, c'era un giovane a terra, in una pozza di sangue. Subito soccorso, il ragazzo presentava delle ferite di arma da taglio. Nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo è deceduto poco dopo. Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che l'omicidio sia avvenuto poco ...

