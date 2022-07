Ultimo al Circo Massimo: info, orari, come arrivare, chiusure al traffico (Di domenica 17 luglio 2022) Il grande giorno è arrivato, questa sera, domenica 17 luglio, Ultimo c anterà al Circo Massimo davanti a 70mila persone. Per Niccolo Moriconi, non è la prima volta nell'area archeologica. Già nel 2020 ... Leggi su leggo (Di domenica 17 luglio 2022) Il grande giorno è arrivato, questa sera, domenica 17 luglio,c anterà aldavanti a 70mila persone. Per Niccolo Moriconi, non è la prima volta nell'area archeologica. Già nel 2020 ...

Pubblicità

carlo98asr : RT @rep_roma: Da San Basilio al Circo Massimo, in 70 mila aspettano il concerto di Ultimo [aggiornamento delle 13:45] - rep_roma : Da San Basilio al Circo Massimo, in 70 mila aspettano il concerto di Ultimo [aggiornamento delle 13:45] - LuceverdeRoma : ?? #Roma #concerto di #Ultimo ??Circo Massimo ??Oggi #17luglio ??dalle 21,00 ?Chiusure al traffico e modifiche al… - ghostxwithxsoul : RT @misaIvichipuo: 'Ultimo, principe degli stadi il Circo Massimo ti aspetta' Non sto piangendo. Nono. Sono così felice per lui. ??????? #Ul… - matteoduranti10 : URGENTE!! C’è qualcuno di Roma che cerca due biglietti per il concerto di Ultimo di questa sera al Circo Massimo?? #ultimostadi2022 -