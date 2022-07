Tutti i punti oscuri sulla morte del bimbo a Sharm (Di domenica 17 luglio 2022) Non convince i pm di Palermo la causa della morte del bimbo deceduto a Sharm, avanzata dai medici egiziani. Verranno ascoltati i genitori di Andrea che ripercorreranno ogni attimo di quella tragica vacanza Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 luglio 2022) Non convince i pm di Palermo la causa delladeldeceduto a, avanzata dai medici egiziani. Verranno ascoltati i genitori di Andrea che ripercorreranno ogni attimo di quella tragica vacanza

Pubblicità

Mov5Stelle : Abbiamo sempre posto dei temi per dare un contributo serio al Paese. Draghi dovrebbe prendere in considerazione la… - RanocchiateBlog : Buongiorno a tutti da una nuova e sfavillante CRISIINTER estiva, quest’anno sarà dura, quanti punti servono per sal… - aniello7779 : Tutti a dire che se si va alle elezioni vince il cdx con FI Lega e FdI. Ma FI e FdI quali punti hanno in comune? (Oltre alla criminalità) - ziotui : @MakTaiTai Se proprio non vuoi darci punti di riferimento usa questa c'ha tutti i giorni della settimana - Gianluc58594170 : @Torrenapoli1 @virgini22338959 Uno dei punti..il resto lo fanno le cessioni dei giocatori “simbolo” come succede IN… -