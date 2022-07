Traffico Roma del 17-07-2022 ore 12:30 (Di domenica 17 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma dei ritrovati in studio Tiziana remondi regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale sempre possibili rallentamenti su via Ardeatina per lavori la strada è chiusa tra raccordo anulare la rotatoria di via di Tor Pagnotta nelle due direzioni la riapertura in programma per il 5 di agosto questa sera al Circo Massimo il concerto di ultimo chiusure su diverse strade tra le quali via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell’Ara massima di Ercole previste deviazioni per diverse linee del trasporto pubblico anche notturne possibile difficoltà per chi viaggia in aereo per uno sciopero nazionale di 4 ore dalle 14 alle 18 che interesserà i lavoratori di alcune compagnie low-cost e personale dell’enav raccomandiamo di contattare la propria compagnia aerea per i dettagli di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana remondi regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale sempre possibili rallentamenti su via Ardeatina per lavori la strada è chiusa tra raccordo anulare la rotatoria di via di Tor Pagnotta nelle due direzioni la riapertura in programma per il 5 di agosto questa sera al Circo Massimo il concerto di ultimo chiusure su diverse strade tra le quali via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell’Ara massima di Ercole previste deviazioni per diverse linee del trasporto pubblico anche notturne possibile difficoltà per chi viaggia in aereo per uno sciopero nazionale di 4 ore dalle 14 alle 18 che interesserà i lavoratori di alcune compagnie low-cost e personale dell’enav raccomandiamo di contattare la propria compagnia aerea per i dettagli di ...

Pubblicità

il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - rosamunda357 : @veronica_rosset @camiziani @CarloCalenda @matteorenzi Ne vorrei di più, solo due? Non è bello viaggiare con questo… - MassimoMarcoli5 : RT @skizzoriky: @CarloCalenda Roma è in condizioni pietose, indegne del suo nome, della sua storia e del suo prestigio. Licenziate i fannul… - StefaniaFalone : RT @DomaniGiornale: Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare berlusconiano Denis, è indagato per corruzione e traffico di influenze a R… - LuceverdeRadio : ??#Treni - Linea Roma Pescara ?Il traffico è sospeso tra Cerchio e Celano per un intervento dei Vigili del Fuoco… -