Tiro a volo | Cdm Corea del Sud | Pittini leader nello skeet dopo la prima giornata

(Di domenica 17 luglio 2022) Erikè in forma smagliante, e ha chiuso saldamente in testa ladi qualificazione nell’ambito della tappa di Coppa del mondo ISSF dia Changwon, indel Sud. Due giri perfetti, poi un solo errore per chiudere con 74/75, con il solo kuwaitiano, nonché bronzo nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi, Abdullah Alrashidi a tenere botta. A 73 punti ecco un altro italiano, Niccolò Sodi, mentre un po’ più attardato, a 71, Giancarlo Tazza. Al femminile guida la britannica Amber Hill con 74/75, ma in top-4 ci sono due italiane, Simona Scocchetti (71) e Chiara Di Marziantonio (70). Nelladi domani sono previsti altri 50 tiri di qualificazione, al termine dei quali verrà completata la classifica, con i migliori otto che andranno ...