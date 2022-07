Serena Mollicone: tutti assolti i Mottola, imputati per il delitto. Urla in aula: «Vergogna». In piazza tentativo di aggressione (Di domenica 17 luglio 2022) Sono stati tutti assolti i Mottola «per non aver commesso il fatto» gli imputati per la morte di Serena Mollicone. La corte ha pronunciato poco prima delle 20 la sentenza. In aula gli abbracci tra gli imputati e gli avvocati, mentre si sono levate grida dal pubblico: «Vergogna». I giudici di Cassino hanno assolto tutti i cinque imputati per l’omicidio di Serena Mollicone. In aula dopo la sentenza grida «Vergogna» ma anche lacrime e abbracci. I giudici, dopo circa dieci ore di camera di consiglio, hanno fatto cadere le accuse per Marco Mottola, il padre Franco, ex comandante dei carabinieri di Arce e la moglie Anna ... Leggi su blog.libero (Di domenica 17 luglio 2022) Sono stati«per non aver commesso il fatto» gliper la morte di. La corte ha pronunciato poco prima delle 20 la sentenza. Ingli abbracci tra glie gli avvocati, mentre si sono levate grida dal pubblico: «». I giudici di Cassino hanno assoltoi cinqueper l’omicidio di. Indopo la sentenza grida «» ma anche lacrime e abbracci. I giudici, dopo circa dieci ore di camera di consiglio, hanno fatto cadere le accuse per Marco, il padre Franco, ex comandante dei carabinieri di Arce e la moglie Anna ...

