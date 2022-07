Quarantena Covid, Ciccozzi: «Va accorciata, adeguata a Omicron 5. Sintomi via dopo 4-5 giorni» (Di domenica 17 luglio 2022) Centaurus è contagiosa almeno quanto Omicron 5, quindi le misure sull'isolamento dei positivi andrebbero adeguate. Le regole «vanno un po' cambiate per affrontare un futuro... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 17 luglio 2022) Centaurus è contagiosa almeno quanto5, quindi le misure sull'isolamento dei positivi andrebbero adeguate. Le regole «vanno un po' cambiate per affrontare un futuro...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Fermi tutti: forse qualcosa si sta muovendo? ???? #Covid #quarantena #isolamento - __ANT_Z___ : @miia_2018 @miia_2018.. In Russia , da prima del covid , usano il riconoscimento facciale, per strada. Dal 2020… - PalmaDicataldo : @berth_al In famiglia abbiamo avuto il Covid...abbiamo passato la quarantena senza separazioni in casa...siamo anco… - aciodromicart : #concertozz #eelst #radiodeejay #pizzaut e il sabato sera col covid da solo in quarantena è risolto! #gargarozz - giovannilegena : RT @capuleti_giulia: Solo io ricordo quando quel cogli@ne di Speranza,e il Cts,dicevano che i trivaccinati asintomatici che contraevano il… -