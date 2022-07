Pechino Express, nuova edizione: due ex gieffini e due ex naufraghi nel cast? (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo l’ottimo debutto su Sky Uno, i vertici di Pechino Express hanno confermato la nuova edizione. Partirà a settembre, probabilmente verso la fine del mese, con le prime riprese, le quali verranno poi trasmesse per marzo\aprile. Le coppie in gioco saranno anche questa volta dieci, con qualcuna che potrebbe aggiungersi a gara in corso. Per tale motivo c’è molta curiosità di scoprire chi parteciperà. Stando ai rumors, due coppie verrano dal GF Vip e dall’Isola dei Famosi. Sonia Bruganelli asfaltata dalla compagna di Enrico Brignano La signora Bonolis è costantemente alle prese con battibecchi vari e questa volta il dissing è con Flora Canto Pechino Express: una coppia del GF Vip ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo l’ottimo debutto su Sky Uno, i vertici dihanno confermato la. Partirà a settembre, probabilmente verso la fine del mese, con le prime riprese, le quali verranno poi trasmesse per marzo\aprile. Le coppie in gioco saranno anche questa volta dieci, con qualcuna che potrebbe aggiungersi a gara in corso. Per tale motivo c’è molta curiosità di scoprire chi parteciperà. Stando ai rumors, due coppie verrano dal GF Vip e dall’Isola dei Famosi. Sonia Bruganelli asfaltata dalla compagna di Enrico Brignano La signora Bonolis è costantemente alle prese con battibecchi vari e questa volta il dissing è con Flora Canto: una coppia del GF Vip ...

