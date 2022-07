Lutto devastante a Mediaset: la drammatica confessione di un’amatissima conduttrice (Di domenica 17 luglio 2022) Una delle conduttrici più amate di Casa Mediaset in queste ore ha confessato di aver subito un gravissimo Lutto: scopriamo di chi si tratta. Momento triste in casa Mediaset a causa di un Lutto che ha sconvolto la vita di una delle conduttrici più apprezzate a Cologno Monzese. Andiamo a scoprire di chi si tratta L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Una delle conduttrici più amate di Casain queste ore ha confessato di aver subito un gravissimo: scopriamo di chi si tratta. Momento triste in casaa causa di unche ha sconvolto la vita di una delle conduttrici più apprezzate a Cologno Monzese. Andiamo a scoprire di chi si tratta L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

CronacaSocial : Muore davanti agli occhi della compagna, che lo seguiva in auto a pochi metri di distanza: un lutto devastante per… - IlPelagi : @Cr1st14nM3s14n0 @AlbertoGhioldi1 @corrini Il lutto è per la morte di 007 come personaggio, non per questo film. L'… - F_De_Pinedo : @Amyrmia Non si può pretendere di elaborare un lutto devastante in poco tempo. Ma puoi 'parlare' tanto con la parte… - ParliamoDiNews : Calcio italiano in lutto, Giovanni muore a 29 anni: fatale un incidente devastante - Notizie Dal Mondo #ESTERI… - alessandrasunfl : @devis_zanaga Anche gli psicologi comunque lo definiscono lutto, può essere devastante anche se riconosco che la mo… -