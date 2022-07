Infortunio Acerbi, allenamento a parte per il difensore della Lazio: la situazione (Di domenica 17 luglio 2022) allenamento a parte per Francesco Acerbi. Le ultime sulle condizioni sull’Infortunio del difensore della Lazio allenamento a parte per Francesco Acerbi prima della sfida amichevole tra la sua Lazio e la Triestina, in programma oggi ad Auronzo di Cadore. Il difensore infatti, insieme al preparatore atletico Fonte, ha iniziato a svolgere un allenamento in solitaria, fatto di allunghi, scatti e cambi di direzione. Difficilmente il centrale scenderà in campo, in modo da evitare noie muscolari più serie. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022)per Francesco. Le ultime sulle condizioni sull’delper Francescoprimasfida amichevole tra la suae la Triestina, in programma oggi ad Auronzo di Cadore. Ilinfatti, insieme al preparatore atletico Fonte, ha iniziato a svolgere unin solitaria, fatto di allunghi, scatti e cambi di direzione. Difficilmente il centrale scenderà in campo, in modo da evitare noie muscolari più serie. L'articolo proviene da Calcio News 24.

