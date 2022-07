Incidente stradale: auto travolge 3 ragazzi in bicicletta, muore giovanissimo (Di domenica 17 luglio 2022) C'è un'altra tragedia della strada da raccontare. Stavolta la notizia di un terribile Incidente stradale arriva dalla Lombardia e da Mantova in particolare. Poco prima della mezzanotte di sabato 16 luglio, un gruppo di tre ragazzi in bicicletta è stato investito da un'auto in corsa a San Benedetto Po. Per uno dei tre, che aveva solo sedici anni, l'impatto è stato fatale. Incidente San Benedetto Po: cosa è accaduto I tre stavano percorrendo la Sp 42. Secondo quanto porta Il Giorno il tratto stradale sarebbe stato pressoché privo di illuminazione. Erano di ritorno a casa, ma un'auto li ha investiti. A riportare la peggio sarebbe stato l'ultimo della fila. In seguito all'impatto sarebbe finito all'interno di una scarpata, posta a qualche metro di ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 17 luglio 2022) C'è un'altra tragedia della strada da raccontare. Stavolta la notizia di un terribilearriva dalla Lombardia e da Mantova in particolare. Poco prima della mezzanotte di sabato 16 luglio, un gruppo di treinè stato investito da un'in corsa a San Benedetto Po. Per uno dei tre, che aveva solo sedici anni, l'impatto è stato fatale.San Benedetto Po: cosa è accaduto I tre stavano percorrendo la Sp 42. Secondo quanto porta Il Giorno il trattosarebbe stato pressoché privo di illuminazione. Erano di ritorno a casa, ma un'li ha investiti. A riportare la peggio sarebbe stato l'ultimo della fila. In seguito all'impatto sarebbe finito all'interno di una scarpata, posta a qualche metro di ...

