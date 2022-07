I tifosi sono disperati senza Chiellini: come farà la sua Juve senza il suo Capitano? (Di domenica 17 luglio 2022) Giorgio Chiellini non sarà più un elemento della Juve nel prossimo anno e per questo motivo la società dovrà riuscire a trovare un rimpiazzo. Ci sono dei giocatori che riescono a entrare a tutti gli effetti nel cuore dei tifosi della Juventus, con Giorgio Chiellini che sicuramente è stato il grande Capitano delle ultime stagioni che ha portato in alto la bandiera bianconera, ma purtroppo anche questa grande storia d’amore è giunta al termine con il suo passaggio in questa sessione di mercato ai Los Angeles FC. LaPresseQuando nel 2004 la Juventus acquistò Giorgio Chiellini dal Livorno nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe stato in grado di realizzare una carriera così straordinaria con la maglia bianconera, diventandone a ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 17 luglio 2022) Giorgionon sarà più un elemento dellanel prossimo anno e per questo motivo la società dovrà riuscire a trovare un rimpiazzo. Cidei giocatori che riescono a entrare a tutti gli effetti nel cuore deidellantus, con Giorgioche sicuramente è stato il grandedelle ultime stagioni che ha portato in alto la bandiera bianconera, ma purtroppo anche questa grande storia d’amore è giunta al termine con il suo passaggio in questa sessione di mercato ai Los Angeles FC. LaPresseQuando nel 2004 lantus acquistò Giorgiodal Livorno nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe stato in grado di realizzare una carriera così straordinaria con la maglia bianconera, diventandone a ...

Pubblicità

sscnapoli : ?? Kvaratskhelia “Farò il massimo per rendere felici i tifosi. Sono arrivato in un grande club e in una città fantas… - claudioruss : #Spalletti: '#Ospina, #Ghoulam, #Mertens, #Koulibaly, #Insigne sono andati via e portano con sé alcune cose. Altri… - CB_Ignoranza : In casa della Red Bull, davanti a migliaia di tifosi orange di Verstappen, Charles Leclerc vince il gran premio d’A… - Mc61Vanni : @Miss_FrancyM I tifosi di calcio sono frustrati e cornuti - Anormale9 : Sono le 13,03 stiamo davvero ancora parlando dei tifosi dell’Inter e del ragazzetto con la maglia della Juve? -