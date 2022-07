Gf Vip 7, anche la “prof di corsivo” Elisa Esposito nella Casa? L’indiscrezione (Di domenica 17 luglio 2022) Continuano a rincorrersi i rumors a proposito dei Vipponi che tra poco meno di due mesi entreranno nella Casa del Gf Vip 7 e proprio nelle ultime ore sul web è iniziata a circolare con insistenza la voce secondo cui anche Elisa Esposito – l’ormai celebre “prof del corsivo” di Tik Tok – sarebbe in lizza per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Elisa Esposito ha 19 anni e negli ultimi mesi ha raggiunto la fama sul popolare social network con le sue lezioni di “corsivo”. Proprio i suoi video, spesso virali, hanno diviso il pubblico, tra chi la difende, trovando i suoi video ironici e divertenti, e chi invece l’attacca con critiche molte volte anche feroci. Sta di fatto ... Leggi su isaechia (Di domenica 17 luglio 2022) Continuano a rincorrersi i rumors a proposito dei Vipponi che tra poco meno di due mesi entrerannodel Gf Vip 7 e proprio nelle ultime ore sul web è iniziata a circolare con insistenza la voce secondo cui– l’ormai celebre “del” di Tik Tok – sarebbe in lizza per entrarepiù spiata d’Italia.ha 19 anni e negli ultimi mesi ha raggiunto la fama sul popolare social network con le sue lezioni di “”. Proprio i suoi video, spesso virali, hanno diviso il pubblico, tra chi la difende, trovando i suoi video ironici e divertenti, e chi invece l’attacca con critiche molte volteferoci. Sta di fatto ...

