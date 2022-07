Crisi di governo, Decaro sberleffa i ministri: “Io resto, voi non so…” (Di domenica 17 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/Decaro.mp4 Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, interviene a La Ripartenza 2022 prima del panel sulle infrastrutture. E, chiedendo ai parlamentari di votare una legge elettorale simile a quella dei sindaci per evitare Crisi di governo a raffica, racconta un particolare dialogo che ha avuto con alcuni ministri dell’Economia… da La Ripartenza del 16 luglio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 17 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/.mp4 Il sindaco di Bari, Antonio, interviene a La Ripartenza 2022 prima del panel sulle infrastrutture. E, chiedendo ai parlamentari di votare una legge elettorale simile a quella dei sindaci per evitaredia raffica, racconta un particolare dialogo che ha avuto con alcunidell’Economia… da La Ripartenza del 16 luglio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

