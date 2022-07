Clima: "Non possiamo piu' parlare di cambiamenti, e' emergenza" (Di domenica 17 luglio 2022) Il ghiacciaio della Bessanese, davanti al Rifugio Gastaldi (altezza 2.654 metri), e' ormai sparito. Il ricercatore spiega l'evoluzione di questo fenomeno e lancia l'allarme per le conseguenze della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) Il ghiacciaio della Bessanese, davanti al Rifugio Gastaldi (altezza 2.654 metri), e' ormai sparito. Il ricercatore spiega l'evoluzione di questo fenomeno e lancia l'allarme per le conseguenze della ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Torino, anche Greta Thunberg al campeggio per il clima: “Non parlerà dal palco, la politica deve ascoltare la voce… - CottarelliCPI : 'Non c'è da preoccuparsi per il clima. Se gli oceani si alzano, il peggio che potrà accadere sarà che avremo più ca… - giorgio_gori : Dopo la decisione del Parlamento Europeo, è utile che il #nucleare rientri nel nostro mix energetico. Il nucleare è… - casino90210 : RT @Resistenza1967: @OfficialTozzi @OrtigiaP Il tuo Tweet puttanata dell’associare chi non si è prestato alla sperimentazione con i negazio… - JessPasqui : #rassegnastampa Clima: 'Non possiamo piu' parlare di cambiamenti, e' emergenza' -