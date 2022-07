Caldo torrido e siccità in Francia | Spagna | Italia | Portogallo | devastante il bilancio degli incendi

Pubblicità

RaiNews : Il caldo torrido favorisce i roghi: sta succedendo anche a Dartford Heath, nel Kent, dove l'incendio spaventa gli a… - ArpaPiemonte : Un robusto anticiclone di matrice africana mantiene condizioni di caldo torrido sulla regione, con qualche rovescio… - pergola10 : RT @Maryro71: @Alex151172 Oggi la Botteri collegata dal nord della Francia diceva che gli incendi si erano sviluppati lì a causa delle alti… - sofertweets : RT @sofertweets: #Bosnia, alla periferia dell'Europa Migranti - tra cui diversi bambini - trovano appena un po' di riparo dal caldo torrid… - j_gufo : La suora che ha diviso le due ragazze che si baciavano, avrebbe messo loro le mani addosso. Le mani. Addosso. Que… -

In questa estate, poi, die di siccità, di prati stopposi, di raccolti a rischio, il verde ci appare più che mai un miraggio, una rassicurazione. Ma siamo proprio sicuri che sia così ...Così ognuno ha cercato di combattere ilcome meglio ha potuto. Ma non sono stati solo gli esseri umani a farlo. Su Twitter spopolano le immagini di gatti intenti a cercare un posto ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Dall’animazione all’horror passando per il dramma. Al cinema non mancano le novità in uscita come il cartoon Peter va sulla Luna ...