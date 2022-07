“Ballando con le Stelle”: anche le neo spose nel talent show? La risposta di Milly Carlucci (Di domenica 17 luglio 2022) “Ballando con le Stelle”: ci saranno Paola Turci e Francesca Pascale? La risposta di Milly Carlucci a Il Messaggero Il talent show di RaiUno condotto da Milly Carlucci inizierà l’8 ottobre e fervono i preparativi e cresce anche la curiosità sui ballerini di questa nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. In un’intervista a Il Messaggero l’instancabile Milly Carlucci, che sta lavorando sodo per l’edizione prossima del talent show in questi giorni, ha svelato che sono state contattate le neo spose Francesca Pascale e Paola Turci. Ecco cosa ha risposto alla domanda: «Allora ha sicuramente pensato di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 luglio 2022) “con le”: ci saranno Paola Turci e Francesca Pascale? Ladia Il Messaggero Ildi RaiUno condotto dainizierà l’8 ottobre e fervono i preparativi e crescela curiosità sui ballerini di questa nuova edizione di “con le”. In un’intervista a Il Messaggero l’instancabile, che sta lavorando sodo per l’edizione prossima delin questi giorni, ha svelato che sono state contattate le neoFrancesca Pascale e Paola Turci. Ecco cosa ha risposto alla domanda: «Allora ha sicuramente pensato di ...

