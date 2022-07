Auto | al Mugello Lorenzo è 11 o | ' posso migliorare'

(Di domenica 17 luglio 2022) "Ho conquistato dei punti importanti, è la migliore posizione che ho ottenuto fino a ora come pilota di macchina, ma sinceramente pensavo di andare un po' più veloce in tutto il weekend, so di poter ...

L'ex campione di MotoGp Jorge Lorenzo, che oggi ha disputato sul circuito dela Scarperia (Firenze) gara 2 del terzo round del Porsche Carrera Cup Italia, il campionato monomarca organizzato ...... alcune meriterebbero decisamente il mondo reale di Redazione MOW P er gli appassionati d'IAA ... con il viola del nuovo sponsor comparso per il GP d'Italia al. O la Honda Idemitsu di Taka ..."Ho conquistato dei punti importanti, è la migliore posizione che ho ottenuto fino a ora come pilota di macchina, ma sinceramente pensavo di andare un po' più veloce in tutto il weekend, so di poter m ...In questo rovente terzo round tutto va bene pur di generare sollievo, ma alcuni sistemi hanno destato curiosità nel paddock del monomarca tricolore, dove naturalmente non si sono disdegnati neppure i ...