ATP Bastad 2022: Simone Bolelli e Fabio Fognini sconfitti nella finale di doppio (Di domenica 17 luglio 2022) Simone Bolelli e Fabio Fognini escono sconfitti dalla finale di doppio del torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. Il duo italiano ha dovuto cedere in un’ora e 37 minuti alla coppia formata dal brasiliano Rafael Matos e dallo spagnolo David Vega Hernandez; 6-4 3-6 13-11 il punteggio in favore dei due vincitori, che si impongono al super tie-break dopo aver anche annullato un match point per i due azzurri sul 9-10. Per il duo ispano-brasiliano si tratta della terza vittoria a livello ATP, dopo quelle sulla terra di Marrakech e sull’erba di Mallorca. I due hanno, di recente, anche raggiunto i quarti di finale al Roland Garros, e anche per questo avevano avuto la quarta testa di serie in questo torneo, contro la seconda di ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)esconodalladidel torneo ATP 250 di, in Svezia. Il duo italiano ha dovuto cedere in un’ora e 37 minuti alla coppia formata dal brasiliano Rafael Matos e dallo spagnolo David Vega Hernandez; 6-4 3-6 13-11 il punteggio in favore dei due vincitori, che si impongono al super tie-break dopo aver anche annullato un match point per i due azzurri sul 9-10. Per il duo ispano-brasiliano si tratta della terza vittoria a livello ATP, dopo quelle sulla terra di Marrakech e sull’erba di Mallorca. I due hanno, di recente, anche raggiunto i quarti dial Roland Garros, e anche per questo avevano avuto la quarta testa di serie in questo torneo, contro la seconda di ...

