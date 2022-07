Tragedia fuori dal pub: ragazzo di 16 anni investito, morto sul colpo (Di sabato 16 luglio 2022) Tragico incidente stradale a Fara Gera d'Adda (in provincia di Bergamo) venerdì sera. Un ragazzino di 16 anni ha perso la vita in seguito allo schianto, avvenuto alle undici e mezza in via Treviglio all'esterno di un pub. Il ragazzo... Leggi su today (Di sabato 16 luglio 2022) Tragico incidente stradale a Fara Gera d'Adda (in provincia di Bergamo) venerdì sera. Un ragazzino di 16ha perso la vita in seguito allo schianto, avvenuto alle undici e mezza in via Treviglio all'esterno di un pub. Il...

Pubblicità

infoitinterno : Tragedia fuori dal pub: ragazzo di 16 anni investito, morto sul colpo - 11Giuliano : I giovani dovrebbero essere il futuro del paese,ma il regime li sta facendo fuori con i ricatti senza senso e ci ca… - SamuelSaiyan : @jackpoolista No. Sarebbe stata una tragedia ricominciare senza la MMM, ora sono stati confermati, quindi silenzio… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: ??ATTENZIONE Immagini e video documentano la tragedia!???? NON ADATTO A UN PUBBLICO SENSIBILE - Informa_Press : ??ATTENZIONE Immagini e video documentano la tragedia!???? NON ADATTO A UN PUBBLICO SENSIBILE -