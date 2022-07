Tour de France 2022, Tadej Pogacar: “Continuerò ad attaccare, non vedo l’ora che arrivino i Pirenei” (Di sabato 16 luglio 2022) Tadej Pogacar non ha intenzione di arrendersi. Lo sloveno ci ha tenuto a mettere in chiaro che lui non lascerà nulla di intentato nella sua caccia verso il terzo Tour de France consecutivo. Oggi ci ha addirittura provato nelle primissime fasi della corsa, ad oltre 180 km dal traguardo, per poi tentare ancora sull’ultima salita. Vingegaard e la Jumbo-Visma hanno fatto buona guardia, ma è evidente che la battaglia non sia finita. Pogacar ha parlato ad Eurosport nel post-tappa: “Quando ho visto che Van Aert aveva creato un gap ho provato ad andare all’attacco. L’obiettivo era soprattutto quello di far lavorare Vingegaard. Loro hanno una grande squadra ma io ci proverò ancora”. Straordinario lo spirito combattivo dello sloveno che si trova nell’inusuale posizione dell’inseguitore: “Per me forse è anche ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022)non ha intenzione di arrendersi. Lo sloveno ci ha tenuto a mettere in chiaro che lui non lascerà nulla di intentato nella sua caccia verso il terzodeconsecutivo. Oggi ci ha addirittura provato nelle primissime fasi della corsa, ad oltre 180 km dal traguardo, per poi tentare ancora sull’ultima salita. Vingegaard e la Jumbo-Visma hanno fatto buona guardia, ma è evidente che la battaglia non sia finita.ha parlato ad Eurosport nel post-tappa: “Quando ho visto che Van Aert aveva creato un gap ho provato ad andare all’attacco. L’obiettivo era soprattutto quello di far lavorare Vingegaard. Loro hanno una grande squadra ma io ci proverò ancora”. Straordinario lo spirito combattivo dello sloveno che si trova nell’inusuale posizione dell’inseguitore: “Per me forse è anche ...

Pubblicità

giostuzzi : Pure Michael Matthews forse una volta s’era immaginato di vincere una tappa con oltre tremila metri di dislivello e… - TuttoQuaNews : RT @SkySport: #TourDeFrance, #Pogacar attacca ma #Vingegaard non molla #SkySport #Ciclismo - carseri : RT @fabius10scudi: @AlessandroCere7 Ne avete sentito parlare in RAI? #TourDeFrance - Luca_S2_ : RT @fabius10scudi: @AlessandroCere7 Ne avete sentito parlare in RAI? #TourDeFrance - SpazioCiclismo : Louis Meintjes ha ammesso che il piano iniziale per la 14esima tappa del #TDF2022 era di andare in fuga per recuper… -