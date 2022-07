Totti-Blasi: la trattativa per la divisione del maxi patrimonio sarà complessa (Di sabato 16 luglio 2022) Che non sarebbe stato un divorzio tranquillo era ormai certo. Già la scelta di non pubblicare un comunicato congiunto per annunciare la separazione era un chiaro... Leggi su europa.today (Di sabato 16 luglio 2022) Che non sarebbe stato un divorzio tranquillo era ormai certo. Già la scelta di non pubblicare un comunicato congiunto per annunciare la separazione era un chiaro...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - Corriere : Totti-Blasi, nessun accordo sul patrimonio: avvocati al lavoro su ville, azioni e quote di società - Corriere : Il clan di Totti: da Candela a Vito Scala, ecco gli amici rimasti fedeli dopo l’addio con Ilary - paolo_is_dead : RT @tempoweb: #Totti e #Ilary, perché l'accordo sul patrimonio ancora non c'è. Avvocati al lavoro - mayoraltitolare : RT @tempoweb: #Totti e #Ilary, perché l'accordo sul patrimonio ancora non c'è. Avvocati al lavoro -