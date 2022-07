Roma Zaniolo, prove di felicità: ora il rinnovo non è così lontano (Di sabato 16 luglio 2022) Il colloquio con Pellegrini e la voglia di essere protagonista: Zaniolo può rinnovare con la Roma e dire di no alla Juve Il futuro di Zaniolo potrebbe essere ancora alla Roma? Il Corriere dello Sport apre a una nuova ipotesi per il classe ’99. Difficile per la Juve arrivare a un accordo con la Roma ed ecco che potrebbe anche restare in giallorosso con un nuovo contratto e una centralità nel progetto. L’ingaggio potrebbe salire fino a 4 milioni e nonostante il possibile arrivo di Dybala lui avrebbe il suo spazio in campo. Zaniolo, prove di felicità con la Roma… la Juve si allontana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) Il colloquio con Pellegrini e la voglia di essere protagonista:può rinnovare con lae dire di no alla Juve Il futuro dipotrebbe essere ancora alla? Il Corriere dello Sport apre a una nuova ipotesi per il classe ’99. Difficile per la Juve arrivare a un accordo con laed ecco che potrebbe anche restare in giallorosso con un nuovo contratto e una centralità nel progetto. L’ingaggio potrebbe salire fino a 4 milioni e nonostante il possibile arrivo di Dybala lui avrebbe il suo spazio in campo.dicon la… la Juve si allontana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

tancredipalmeri : Lewandowski al Barcellona significa che il Bayern con l’entrata sta per rilanciare per De Ligt. Se la Juventus acc… - DiMarzio : Calciomercato | Intreccio @juventusfc-@OfficialASRoma: apertura per la cessione di #Zaniolo, i giallorossi contatte… - AlfredoPedulla : #Zaniolo alla #Juve! Giornata proficua, la #Roma scende a 40-45 cash (prestito con obbligo, no a #Arthur). Question… - pierluaquilino : RT @sognavoroma2: Contro il potere, contro le mafie, contro le ingiustizie. Roma e la ASRoma meritano di stare in Champions League più di c… - CalcioNews24 : #Zaniolo e la #Roma potrebbero anche continuare insieme ?? -