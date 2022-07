Pubblicità

leggoit : Omicidio a Imola, ragazzo di 23 anni ucciso a coltellate dopo una lite in strada - ilmessaggeroit : Omicidio a Imola, ragazzo di 23 anni ucciso a coltellate dopo una lite in strada - Carlino_Imola : Omicidio a Imola, ragazzo di 23 anni ucciso a coltellate - qn_carlino : Omicidio a Imola, ragazzo di 23 anni ucciso a coltellate - BearziCinzia66 : Omicidio di Serena Mollicone: assolti tutti e 5 gli imputati • Imola Oggi -

il Resto del Carlino

Tragedia nella notte vicino, a Castel Del Rio (comune della vallata del Santerno), dove un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nei pressi di un campo sportivo. Il giovane - aggredito a morte poco prima della ...... sia per altri problemi locali, non ultimo l'della direttrice che di fatto ha ... Per fortuna c'èche potrebbe rimpiazzare il GP d'Italia ma anche qui urgono lavori che al momento sono ... Omicidio a Imola, ragazzo di 23 anni ucciso a coltellate Ventitré anni, viene ucciso a coltellate nel corso di una lite in strada. E ora è caccia all’omicida, a quanto pare un giovane non ancora maggiorenne. Il delitto si è consumato nella notte tra venerdì ...Tragedia nella notte vicino Imola, a Castel Del Rio (comune della vallata del Santerno), dove un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nei pressi di un campo sportivo. Il giovane ...