LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: al via gara-1! (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -21 giri: Bautista si porta in seconda posizione! Razgatlioglu prova a scappare ma lo spagnolo la pensa diversamente e va a caccia del leader. -22 giri: Jonathan Rea ha rischiato ben due volte il contatto che lo avrebbe fatto cadere, prima con Razgatlioglu poi con il suo compagno di squadra Alex Lowes! -23 giri: CHE RISCHIO! CAOS TRA I PRIMI QUATTRO! Rea va largo e finisce quinto, Razgatlioglu si è difeso con gli artigli! -23 giri: Subito in testa Toprak Razgatlioglu! Che partenza del turco! PARTITI! COMINCIA gara-1! 14.58 Partito il giro di ricognizione! 14.58 I piloti sono in griglia, pronti per partire: Grid scenes ahead of @WorldSBK race one. Cannot wait for this one! 10 minutes to go #GBRWorldSBK pic.twitter.com/hd0AfzLnm8 — Donington Park (@DoningtonParkUK) July 16, ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-21 giri: Bautista si porta in seconda posizione! Razgatlioglu prova a scappare ma lo spagnolo la pensa diversamente e va a caccia del leader. -22 giri: Jonathan Rea ha rischiato ben due volte il contatto che lo avrebbe fatto cadere, prima con Razgatlioglu poi con il suo compagno di squadra Alex Lowes! -23 giri: CHE RISCHIO! CAOS TRA I PRIMI QUATTRO! Rea va largo e finisce quinto, Razgatlioglu si è difeso con gli artigli! -23 giri: Subito in testa Toprak Razgatlioglu! Che partenza del turco! PARTITI! COMINCIA-1! 14.58 Partito il giro di ricognizione! 14.58 I piloti sono in griglia, pronti per partire: Grid scenes ahead of @WorldSBK race one. Cannot wait for this one! 10 minutes to go #GBRWorldSBK pic.twitter.com/hd0AfzLnm8 — Donington Park (@DoningtonParkUK) July 16, ...

